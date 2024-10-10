В Нижнекамске запустят производство гексена в 2025 году

В Татарстане планируется начать выпуск гексена, необходимого для производства полимеров, в 2025 году. На данный момент в России никто не производит этот продукт, который раньше поставлялся только из-за границы. Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на управляющего директора и руководителя направления обеспечения производства компании СИБУР Антона Бурдина.

Строительство завода по производству гексена на площадке «Нижнекамскнефтехима» должно завершиться в следующем году. Антон Бурдин отметил, что решение о строительстве было принято в 2022 году, когда стало очевидно, что компании необходимо создать собственные мощности для обеспечения сырьем.

На новом заводе в качестве сырья будет использоваться этилен, который поступит с нового комплекса ЭП-600, также строящегося в Нижнекамске. Гексен будет поставляться как для собственных нужд СИБУРа, так и для партнеров. Запуск завода должен обеспечить независимость от импортных поставок, поскольку аналогичных производств в России в настоящее время нет.

Гексен — это промежуточный продукт, который используется для создания базовых полимеров и других нефтехимических товаров. Его применяют при производстве полиэтилена с высокой и низкой плотностью, и он необходим для изготовления специальных видов этого материала. Благодаря гексену можно значительно улучшить характеристики полиэтилена по сравнению с обычными версиями, что позволяет создавать более качественные продукты.

Ранее в интервью «Ъ Волга-Урал» директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин заявил, что ближе к 2026 году комплекс сможет выпускать 600 тыс. тонн этилена в год.

Анар Зейналов