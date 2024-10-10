В Казани автобус №10 чуть не задавил ребенка и врезался в знак

В Казани автобус №10 чуть не задавил маленького ребенка, выбежавшего на проезжую часть. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Инцидент произошел 10 октября около 14:00 на ул. Кулахметова. По предварительным данным, мама отправила своего сына гулять с маленькой дочкой. Во время прогулки мальчик отвлекся. Тогда маленькая девочка выбежала на проезжую часть на красный сигнал светофора. Водитель автобуса увидел ребенка и резко повернул вправо. Девочка чуть не попала под колеса автобуса.

Общественный транспорт врезался в дорожный знак. У автобуса разбилось лобовое стекло. Сообщается, что пассажиры общественного транспорта не пострадали. Автобус отправили в гараж для ремонта.

Диана Соловьёва