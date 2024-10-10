В Ижевске почтили память первого замминистра МВД Удмуртии Николая Перевощикова

В Ижевске почтили память погибших в результате заказного убийства первого заместителя министра внутренних дел Удмуртии, полковника милиции Николая Перевощикова и его семьи. С момента трагедии прошло 30 лет. На митинге присутствовали сотрудники министерства, ветераны, родные и близкие погибших, сообщает пресс-служба МВД по республике. Собравшиеся возложили цветы к могиле семьи Перевощиковых и почтили их память минутой молчания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Николай Перевощиков, его жена и двое детей были убиты в ночь с 8 на 9 октября 1994 года. Бандиты проникли в квартиру чиновника и расстреляли их из автоматов. Для расследования дела из Москвы в Ижевск вылетала специальная оперативная группа МВД России. Подробнее о резонансном деле читайте в архивном материале газеты «Ъ».