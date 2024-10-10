Байкера госпитализировали после столкновения с иномаркой на Красной Поляне

В четверг, 10 октября, на Красной Поляне произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент случился на улице Эстонской. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «КИА» пытался развернуться через сплошную линию разметки, когда в него врезался мотоцикл «Хонда». Мотоциклист двигался в попутном направлении.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Полиция проводит проверку.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Ленина водитель «Мерседеса» после столкновения с мопедистом скрылся с места происшествия. Водителю двухколесного транспорта оторвало руку.

Мария Удовик