Байкера госпитализировали после столкновения с иномаркой на Красной Поляне
В четверг, 10 октября, на Красной Поляне произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба УВД Сочи.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
Инцидент случился на улице Эстонской. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «КИА» пытался развернуться через сплошную линию разметки, когда в него врезался мотоцикл «Хонда». Мотоциклист двигался в попутном направлении.
Водитель двухколесного транспорта получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Полиция проводит проверку.
«Ъ-Сочи» писал, что на улице Ленина водитель «Мерседеса» после столкновения с мопедистом скрылся с места происшествия. Водителю двухколесного транспорта оторвало руку.