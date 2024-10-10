Уральцы на 5% чаще стали оплачивать смартфоны частями

Жители Свердловской области все чаще оплачивают товары частями при помощи сервисов «покупай сейчас, плати потом» (BNPL). Наиболее востребованным товаром стали смартфоны — на них в 2024 году пришлось 28 % всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. При этом годом ранее показатель был равен 23 %.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дина Павленко, пресс-служба «МегаФон» Фото: Дина Павленко, пресс-служба «МегаФон»

В регионе растет доля оплат частями аксессуаров к смартфонам — 18 % против 16 % годом ранее. Таким же способом оплачивают настройку оборудования — на нее приходится 20 % приобретаемых по BNPL товаров и услуг. Сюда входят установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных пленок.

Кроме смартфонов, в текущем году свердловчане полюбили оплачивать частями планшеты. Так, в январе-сентябре 2024 года при помощи такого решения было приобретено на 60 % больше планшетов, чем за аналогичный период 2023-го.

При помощи BNPL-сервисов можно оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25 % от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

«BNPL для нашего клиента — это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы. Кроме того, покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и ее популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает за купленный товар. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

Megafon.ru