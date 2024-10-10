В тюменских поселениях планируют построить 14 отделений Почты России

Губернатор Тюменской области подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором Почты России Михаилом Волковым. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, по итогам соглашения региональное управление Почты России освободят от налога на транспорт и имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Налоговые преференции для Почты России в области будут действовать в период с 2024 по 2028 годы. По данным правительства региона, освободившиеся средства она направит на модернизацию и техническое оснащение городских почтовых отделений, а также обеспечение доступности почтовых услуг в регионе.

«Одна из наших общих главных задач – это обновление и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи в Тюменской области, особенно в сельской местности и отдаленных населенных пунктах»,— отметил Александр Моор. Отмечается, что в течение нескольких лет планируют модернизировать несколько отделений почты в Тюмени и Ялуторовске. В планах также строительство 14-ти офисов почты в сельской местности.

В сентябре Александр Моор подписал соглашения о сотрудничестве с двумя нефтегазовыми компаниями — АО «Технологии ОФС» и ПАО «Газпром нефть». В первом случае предполагается взаимодействие в сфере развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли России. Во втором — в развитии научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса в Тюмени, который будет построен к 2028 году, для достижения технологического суверенитета в нефтегазовой сфере.

Полина Хабарова