На Урале задержали группу из шести человек, обвиняемых в кражах через BlaBlaCar

В Лесном (Свердловская область) сотрудники полиции задержали группу из шести молодых людей, обвиняемых в кражах денег через сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar. Как сообщили в региональном СУ СКР, они похищали средства в размере от 600 руб. до 55 тыс. руб., в отношении них возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, молодые люди занимались преступной деятельностью в период с ноября 2023 по апрель 2024 года. Подчеркивается, что похищеными деньгами они распоряжались по своему усмотрению. «В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактов преступной деятельности сообщников, выяснение конкретной роли каждого из них», — говорится в сообщении СКР с уточнением что им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемые дали признательные показания и сообщили, что готовы возместить материальный ущерб. По словам полковника Горелых, у обвиняемых была разработана преступная схема, согласно которой организатор группы администрировал бот для создания фишинговых ссылок на сайты, которые внешне схожи с оригинальными интернет-ресурсами BlaBlaCar и «Авито».

«Ещё один задержанный привлек к указанной деятельности непосредственных исполнителей хищений, размещавших соответствующие объявления на оригинальном Интернет-ресурсе "BlaBlaCar", вступавших в коммуникацию с гражданами и направлявших им "липовые" ссылки на оплату», — добавил Валерий Горелых.

Мария Шараева