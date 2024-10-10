Завершился Кубок России по картингу в Сочи

В Сочи подвели итоги Кубка России по картингу. Соревнования проходили на картодроме в селе Пластунка, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В состязаниях участвовали более 100 спортсменов из России и Белоруссии. В гонку были включены классы «Мини», «Супер Мини», «ОК-Junior», мощные карты классов «ОК» и «KZ2».

Сочинские спортсмены также приняли участие в заездах, однако не сумели войти в тройки лидеров своих категорий. У Даниила Романова — 12-е место в классе «Мини», у Кристофера Андерссона — 7-е место в классе «ОК».

Следующий турнир на сочинском картодроме состоится в ноябре.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что сочинские спортсмены представляют Краснодарский край на Чемпионате России по боксу. Соревнования проходят Иркутске с 3 по 12 октября.

Вячеслав Рыжков