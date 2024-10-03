Спортсмены из Сочи представят Кубань на Чемпионате России по боксу

Сочинские спортсмены Андрей Пегливанян и Карен Соловьев будут представлять Краснодарский край на Чемпионате России по боксу. Оба атлета — воспитанники СШОР №3, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Чемпионат России по боксу среди мужчин проходит в Иркутске с 3 по 12 октября. Всего в соревнованиях принимают участие 343 боксера из 65 регионов страны. В том числе выступает на турнире сборная Краснодарского края, в состав которой вошли сочинские спортсмены.

В мэрии рассказали, что, по итогам жеребьевки, Андрей Пегливанян будет бороться за звание лучшего в весовой категории 57 кг, в этой категории у него 30 соперников. Карен Соловьев борется за титул чемпиона в весовой категории 67 кг, где общее число претендентов — 32. Поединки начнутся 3 октября.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в строительство новой футбольной базы на территории курорта инвестируют порядка 200 млн руб. Реализация проекта позволит создать 50 рабочих мест.

Вячеслав Рыжков