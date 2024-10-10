Разрушенную береговую линию восстанавливают в Сочи

В Лазаревском районе Сочи ведутся работы по восстановлению разрушенной береговой линии. Реконструкция проходит на улице Армавирская, сообщает МЦУ курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

«В Лазаревском районе города Сочи на улице Армавирская активно ведутся работы по восстановлению разрушенной береговой линии в результате последствий чрезвычайной ситуации на правом берегу реки Западный Дагомыс»,— рассказали в центре.

Береговую линию хотят вернуть в изначальное состояние, а также обеспечить устойчивость и безопасность данной территории в будущем. Завершить работы планируют к концу текущего года.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в микрорайоне Бытха продолжается строительство большой школы на 1,1 тыс. мест. Из-за сложной геологии на объекте решили построить 1,5 км удерживающих сооружений. Объект готов на 70%. На объекте завершают монтаж инженерных сетей.

Вячеслав Рыжков