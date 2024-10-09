Школа в сочинском микрорайоне Бытха готова на 70%

В микрорайоне Бытха в Сочи продолжается строительство большой школы на 1,1 тыс. мест. Из-за сложной геологии на объекте решили построить 1,5 км удерживающих сооружений, отметил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Также строители уже уложили 17 км коммуникаций. В целом готовность объекта составляет 70%. Планируется, что школу сдадут в следующем году.

«Первоначальный типовой проект был скорректирован. Здесь создается уникальное школьное пространство по самым современным образовательным стандартам. Впервые в городе применим в объекте образования панорамное остекление. Кровлю, как и в Раздольном, оборудуем для отдыха учеников и педагогов между занятиями»,— рассказал господин Прошунин.

На объекте завершают монтаж инженерных сетей. Планируют в ближайшее время приступить к активной фазе отделки. К концу месяца на объекте втрое увеличат количество рабочих.

В целом в 2025 году в Сочи сдадут шесть школ и один детсад на 3,5 тыс. и 175 мест соответственно. Параллельно проектируют девять школ и три дошкольных учреждения.

Вячеслав Рыжков