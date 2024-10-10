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Банк Дом.РФ направит 19,8 млрд рублей на строительство двух ЖК в Екатеринбурге

Банк Дом.РФ выделил 19,8 млрд руб. на строительство двух жилых комплексов в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе банка, средства будут направлены застройщикам, входящим в группу компаний «Строй Мир». Из этих средств 13,6 млрд руб. направят на реализацию проекта ЖК «Академический квартал 22» (121 тыс. кв. м жилья), а 6,2 млрд руб. — на проект ЖК «Широкая речка» (63 тыс. кв. м жилья).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оба ЖК расположатся в Академическом районе. В ЖК «Академический квартал 22» построят более 1,5 тыс. квартир и почти 1,2 тыс. машиномест. Коммерческие площади займут 8,2 тыс. кв. м. Строительство начнется в конце 2024 года. Первую очередь планируют возвести в 2026 году. Реализация всего проекта займет 6,5 лет.

В ЖК комфорт-класса «Широкая речка» появятся более 1,2 тыс. квартир и 450 машиномест. Его начнут возводить в апреле следующего года. Завершить проект планируют в 2027 году.

Напомним, администрация города утвердила проект застройки квартала в Академическом районе в границах улиц Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова — Академика Сахарова. 30 сентября мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Площадь проектируемой территории составит 16,32 га, из них под застройку многоэтажными домами отдадут 7,43 га — общая площадь составит 186,6 тыс. кв. м.

Полина Хабарова

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