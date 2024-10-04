В Екатеринбурге утвердили проект застройки квартала в Академическом районе
Администрация Екатеринбурга утвердила проект застройки квартала в Академическом районе в границах улиц Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова — Академика Сахарова. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов 30 сентября.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Площадь проектируемой территории составит 16,32 га, из них под застройку многоэтажными домами отдадут 7,43 га — общая площадь составит 186,6 тыс. кв. м, будут организованы два подземных паркинга по 600 мест, в квартале смогут жить не менее 6,2 тыс. человек. Кроме того, планируется построить школу на 1125 мест и детский сад на 500 мест.
По данным администрации Академического района, реализовать проект должны до 2045 года, также на участке построят детские площадки, воркаут-зоны, пространства для семейного отдыха, а территорию озеленят и оборудуют парк. Сейчас на территории планируемого участка застройки находятся деревья.
Напомним, в Екатеринбурге до 2033 года планируют создать второй Академический недалеко от микрорайона Солнечный. Горнощитский район будет рассчитан на 69 тыс. человек, общая площадь жилых помещений составит 2,07 млн кв. м.