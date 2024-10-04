В Екатеринбурге утвердили проект застройки квартала в Академическом районе

Администрация Екатеринбурга утвердила проект застройки квартала в Академическом районе в границах улиц Вильгельма де Геннина — Павла Шаманова — Академика Сахарова. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадь проектируемой территории составит 16,32 га, из них под застройку многоэтажными домами отдадут 7,43 га — общая площадь составит 186,6 тыс. кв. м, будут организованы два подземных паркинга по 600 мест, в квартале смогут жить не менее 6,2 тыс. человек. Кроме того, планируется построить школу на 1125 мест и детский сад на 500 мест.

По данным администрации Академического района, реализовать проект должны до 2045 года, также на участке построят детские площадки, воркаут-зоны, пространства для семейного отдыха, а территорию озеленят и оборудуют парк. Сейчас на территории планируемого участка застройки находятся деревья.

Напомним, в Екатеринбурге до 2033 года планируют создать второй Академический недалеко от микрорайона Солнечный. Горнощитский район будет рассчитан на 69 тыс. человек, общая площадь жилых помещений составит 2,07 млн кв. м.

Ирина Пичурина