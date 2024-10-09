В Татарстане на нацпроекты выделено более 60% от запланированного бюджета

За девять месяцев 2024 года в Республике Татарстан на исполнение национальных проектов было выделено 21,6 млрд руб., что составляет 61,5% от запланированных ассигнований в размере 35,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Основная часть средств распределена по десяти из 14 нацпроектов. В частности, на проект «Производительность труда» выделено 94,0 млн руб. (100% от плана), на «Малое и среднее предпринимательство и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы» — 511,6 млн руб. (96,2%), а на проект «Образование» — 3,1 млрд руб. (77,9%).

Также на реализацию нацпроекта «Культура» было направлено 370,6 млн руб. (76,5%), на «Здравоохранение» — 2,7 млрд руб. (73,3%), на «Жилье и городская среда» — 1,4 млрд руб. (69,4%), а на «Безопасные качественные дороги» — 5,1 млрд руб. (60,8%). Затраты на проект «Экология» составили 3,0 млрд руб. (59,3%), на «Международную кооперацию и экспорт» — 110,5 млн руб. (55,3%), а на «Демографию» — 1,4 млрд руб. (52,7%).

Из общего объема ассигнований 19,7 млрд руб. поступили из федерального бюджета, а 15,5 млрд руб. — из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года на реализацию мероприятий национальных проектов уже было направлено 14,5 млрд руб., из которых 13,2 млрд уже освоено.

Анар Зейналов