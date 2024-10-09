Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане на нацпроекты выделено более 60% от запланированного бюджета

За девять месяцев 2024 года в Республике Татарстан на исполнение национальных проектов было выделено 21,6 млрд руб., что составляет 61,5% от запланированных ассигнований в размере 35,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Республики Татарстан.

Основная часть средств распределена по десяти из 14 нацпроектов. В частности, на проект «Производительность труда» выделено 94,0 млн руб. (100% от плана), на «Малое и среднее предпринимательство и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы» — 511,6 млн руб. (96,2%), а на проект «Образование» — 3,1 млрд руб. (77,9%).

Также на реализацию нацпроекта «Культура» было направлено 370,6 млн руб. (76,5%), на «Здравоохранение» — 2,7 млрд руб. (73,3%), на «Жилье и городская среда» — 1,4 млрд руб. (69,4%), а на «Безопасные качественные дороги» — 5,1 млрд руб. (60,8%). Затраты на проект «Экология» составили 3,0 млрд руб. (59,3%), на «Международную кооперацию и экспорт» — 110,5 млн руб. (55,3%), а на «Демографию» — 1,4 млрд руб. (52,7%).

Из общего объема ассигнований 19,7 млрд руб. поступили из федерального бюджета, а 15,5 млрд руб. — из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года на реализацию мероприятий национальных проектов уже было направлено 14,5 млрд руб., из которых 13,2 млрд уже освоено.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...