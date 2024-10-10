«Россети Тюмень» направили 1,5 млн на повышение надежности электроснабжения 10 тысяч ямальцев

«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Головная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Объект играет ключевую роль в электроснабжении микрорайонов Лимбяяха и Коротчаево в Новом Уренгое, где проживают более 10 тысяч человек. Стоимость работ составила порядка 1,5 млн рублей.



На подстанции энергетики отремонтировали 8 разъединителей и выключателей. На коммутационных аппаратах специалисты установили 24 новых изолятора, заменили приводы разъединителей и провели техобслуживание маслоуказателей. Для комфорта потребителей электричество во время технических мероприятий непрерывно подавалось по резервной схеме.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса ЯНАО к периоду максимальных нагрузок. В работах задействуют технические решения, адаптированные к особенностям Арктического региона. Плановый ремонт подстанции 110 кВ «Головная» повысил надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей в двух микрорайонах крупнейшего города в регионе.

АО «Россети Тюмень»