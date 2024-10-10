Представительство РАНХиГС откроется в Ижевске в ближайшее время

Представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ появится в ближайшее время в Ижевске. Как пишет ТАСС, сроки открытия и другие детали не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, РАНХиГС содействует в проведении конкурса «Команда Удмуртии», с помощью которого власти региона намерены пополнить кадровый резерв государственной и муниципальной службы. Конкурс стартовал 4 сентября.