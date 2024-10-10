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Представительство РАНХиГС откроется в Ижевске в ближайшее время

Представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ появится в ближайшее время в Ижевске. Как пишет ТАСС, сроки открытия и другие детали не сообщаются.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, РАНХиГС содействует в проведении конкурса «Команда Удмуртии», с помощью которого власти региона намерены пополнить кадровый резерв государственной и муниципальной службы. Конкурс стартовал 4 сентября.

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