ГК «Калашников» из Удмуртии запустила серийный выпуск гражданских БЛА «Легионер»

Группа компаний «Тихие крылья» (входит в ГК «Калашников», Удмуртия) запустила серийное производство гражданских беспилотников «Легионер». Как сообщает пресс-служба концерна «Калашников», до конца года предприятие выпустит 100 экземпляров, в 2025 году — 250, в 2026 году — более 1 тыс. Основным заказчиком БПЛА выступает Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Модель «Легионер» предназначена для видеомониторинга и перевозки грузов в промышленных, охранных и научных целях, в том числе для противопожарного патрулирования. Может поставляться как с электрическим двигателем, так и с ДВС (топливо АИ-92).

Напомним, ГК «Тихие крылья» – одна из 15 компаний, участвующих в государственном гражданском заказе в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Как пишет “Ъ”, близкие к Минтрансу и правительству РФ источники ранее отмечали сложности с получением средств на производство гражданских БЛА.