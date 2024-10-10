Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Сочи изменилась схема движения из-за аварийных работ

До 15 октября в Сочи будут действовать временные изменения в движении автомобилей. Об этом сообщает МУП «Сочитеплоэнерго».

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На пересечении улиц Гагарина и Красноармейская стартовали аварийные работы на магистральной теплотрассе. С 10 по 15 октября специалисты дорожных служб вскроют дорожное полотно, что приведет к временной блокировке одной полосы движения.

После окончания ремонта внешний вид и качество дороги восстановят. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных изменений.

«Ъ-Сочи» писал, что 10 октября автобус №94 изменил маршрут. Две остановки у торгового центра исключили из схемы движения. Вместо них добавили четыре другие остановки.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...