В центре Сочи изменилась схема движения из-за аварийных работ

До 15 октября в Сочи будут действовать временные изменения в движении автомобилей. Об этом сообщает МУП «Сочитеплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На пересечении улиц Гагарина и Красноармейская стартовали аварийные работы на магистральной теплотрассе. С 10 по 15 октября специалисты дорожных служб вскроют дорожное полотно, что приведет к временной блокировке одной полосы движения.

После окончания ремонта внешний вид и качество дороги восстановят. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных изменений.

«Ъ-Сочи» писал, что 10 октября автобус №94 изменил маршрут. Две остановки у торгового центра исключили из схемы движения. Вместо них добавили четыре другие остановки.

Мария Удовик