Маршрут автобуса №94 в Сочи изменят в октябре

С 10 октября в Сочи вступят в силу изменения в схеме движения маршрута №94. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ульяновска Фото: Пресс-служба администрации Ульяновска

В рамках обновления маршрута №94, соединяющего улицу Метелева 1 с остановкой Институт цветоводства и переулком Донским, произойдут изменения в остановочных пунктах. В прямом направлении исключаются остановки у торгового центра «Мелодия» и Сбербанка на улице Воровского. Вместо этого добавляются новые остановочные пункты: гостиница «Москва», Сбербанк на улице Горького, автовокзал Сочи на улице Роз и торговый дом «Ярославна». Далее транспорт будет следовать по действующему маршруту.

«Ъ-Сочи» писал, что расписание пригородных поездов временно изменили в Сочи. Корректировка пунктов остановки и времени связана с техническими работами.

Мария Удовик