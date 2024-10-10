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Сочинские спасатели несколько часов искали потерявшегося грибника

Спасатели в Сочи вечером накануне, 9 октября, в течение нескольких часов искали потерявшегося грибника. Около 19:13 от ЕДДС поступило сообщение оперативному дежурному МКУ «Служба спасения города Сочи» о том, что люди не могут найти своего родственника, который ушел в лес, рассказали в пресс-службе городской службы спасения.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Пожилой грибник ушел из дома в селе Прогресс Хостинского района еще днем и заблудился в лесу. Дежурная смена спасателей МКУ отправилась на поиски. Параллельно из другой точки поиски осуществляли спасатели ЮРПСО.

Пенсионера нашли около полуночи в густой части леса в районе горы Ахун. К проезжей части грибника вывели только под утро — около 4:15. Группу уже ожидали медики. О состоянии мужчины не сообщается.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в горах Сочи на несколько дней заблудился другой грибник. Оказалось, что он сорвался со скалы и получил травмы. Спасатели искали его около 14 часов.

Вячеслав Рыжков

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