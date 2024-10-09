В горах Сочи спасли сорвавшегося со скалы туриста

Спасатели в Сочи помогли сорвавшемуся со скалы туристу. Инцидент произошел в районе горы Бозтепе, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России

Вызов спасатели получили 8 октября. За два дня до этого мужчина пошел в лес за грибами, а утром в понедельник позвонил родственникам с горы Бозтепе: во время разговора связь с ним оборвалась, вновь дозвониться до него не получилось. В назначенное время мужчина с маршрута не вышел, поэтому 8 октября отец пропавшего обратился за помощью в экстренные службы.

В течение 14 часов пропавшего искали 11 человек. В один момент им удалось услышать голос 45-летнего мужчины. Пострадавшего обнаружили в 1:30 9 октября. При падении со скалы турист получил закрытую ЧМТ, травму колена, различные ссадины и ушибы. Ему оказали первую помощь. Позже мужчина рассказал, что шел по ущелью и сорвался в обрыв со скального уступа, а самостоятельно выбраться не смог.

Туриста вывели в городскую черту и передали медикам. В ЮРПСО напомнили, что одиночные походы — опасное мероприятие.

Вячеслав Рыжков