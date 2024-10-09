В Тюмени осужденный по делу ОПГ Патрушева обратился к Путину с жалобой на пытки

В Тюмени осужденный член ОПГ криминального авторитета Сергея Патрушева, которая занималась вымогательством, грабежами и мошенничеством, Иван Магер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на пытки в Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП). Об этом сообщил портал 72.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В нашей Тюменской области работает такая организация — называется УБОП. Я хочу, чтобы наш президент обратил внимание на этих сотрудников. Потому что там пытают ребят, унижают честь и достоинство»,— передает портал слова осужденного. Он обвинил УБОП в запугивании свидетелей.

Кроме того, другой осужденный по делу ОПГ Сергея Патрушева Валерий Тюльков пожаловался на условия содержания в СИЗО №4, передает портал Ura.ru. Он назвал условия «нечеловеческими», рассказав про отсутствие окна на улицу и приватности при посещении туалета.

Напомним, ранее Тюменский районный суд осудил пятерых членов ОПГ криминального авторитета Сергея Патрушева. Им назначили от 3 лет лишения свободы условно до 23 лет колонии.

В сентябре Сергея Патрушева приговорили к 17 годам лишения свободы. По версии следствия, он в течение десяти лет руководил преступной средой и был задержан в 2020 году, когда на членов группировки в полицию пожаловались проститутки, столкнувшиеся с вымогательствами.

Виталий Красиков