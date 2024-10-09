В Тюмени вынесли приговор пятерым членам ОПГ криминального авторитета Патрушева

Тюменский районный суд осудил пятерых членов ОПГ криминального авторитета Сергея Патрушева, которые занимались вымогательством, грабежами и мошенничеством. Им назначили от 3 лет лишения свободы условно до 23 лет колонии, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По данным суда, в разных составах ОПГ осужденные совершали с ноября 2018 по октябрь 2020 года в Тюмени вымогательства, грабежи и мошенничества. «От преступных действий подсудимых пострадало более 30 граждан»,— рассказали в прокуратуре.

В зависимости от степени участия в преступлениях их признали виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство подразделением, входящим в состав преступного сообщества, участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 1, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой), ч. 1, п. «а», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с применением насилия).

Троим виновным назначили наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 300 тыс. руб. Двоих суд приговорил к трем и 3,5 годам лишения свободы условно.

Напомним, в сентябре создателя ОПГ Сергея Патрушева приговорили к 17 годам лишения свободы. По версии следствия, он в течение десяти лет руководил преступной средой и был задержан в 2020 году, когда на членов группировки в полицию пожаловались проститутки, столкнувшиеся с вымогательствами.

Виталий Красиков