Жителей Ямала предупредили об усилении ветра до 20 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в четверг, 10 октября, ожидается ветер 7-12 м/с. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Тазовском, Ямальском, Пуровском, Надымском, Красноселькупском районах порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным филиала Ямало-Ненецкого филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 10 октября в Салехарде температура воздуха составит -5°, днем потеплеет до +1°. В этот день осадки не ожидаются, ветер 3-4 м/с. В пятницу, 11 октября, ночью будет -6°, днем — 0°. Осадки также не ожидаются, ветер 3-4 м/с.

Полина Хабарова