Ново-Рязанская ТЭЦ планирует привлечь 2,1 млрд рублей средств на инвестпроекты

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» планирует привлечь 2,1 млрд руб. заемных средств для финансирования инвестиционных мероприятий, таких как строительство паропроводов, установка вакуумной деаэрации и турбины ПТ-30. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Срок заимствования составляет 6 лет с плавающей процентной ставкой, основанной на ключевой ставке Банка России.

По информации сервиса Rusprofile, «Ново-Рязанская ТЭЦ» принадлежит компании «Межрегионэнерго». Согласно сайту предприятия, оно обеспечивает теплом 60% Рязани и снабжает энергией более 20 предприятий. Среди крупных клиентов ТЭЦ — Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей. Несмотря на то что ТЭЦ расположена в Рязани, она зарегистрирована в Казани с 2004 года.

По данным «Новой газеты», в 2001 году новое руководство УФНС Рязани начало проверку ООО «НЭК „Квандо“», дочерней компании ТЭЦ. Сообщалось, что она закупала газовый конденсат, перерабатывала его в мазут и экспортировала в Швейцарию, запрашивая возврат НДС. После этого документы на экспорт были уничтожены, а сама ТЭЦ перерегистрировалась в Казани.

В январе 2013 года Татарстанское УФАС выявило нарушение при размещении заказа Ново-Рязанской ТЭЦ на сайте госзакупок. В извещении о конкурсе вместо русских букв «о», «е», «а» использовались латинские, что усложняло поиск информации о заказе. Комиссия потребовала устранить это нарушение, так как оно ограничивало доступ участников к необходимой информации.

Анар Зейналов