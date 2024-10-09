Мэрия Екатеринбурга подала иск к сети ресторанов «IL Патио»

Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Объединенная сеть ресторанов», которая владеет ресторанами «IL Патио». Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражных судов. По данным портала 66.ru, сумма исковых требований составляет более 630 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как рассказали порталу в мэрии, компания три месяца не платила за использование земельного участка на Московской, 27, где работал ресторан. «Ъ-Урал» обратился за комментариями в пресс-службу городской администрации, ответ ожидается.

В июне 2024 года совладелец ООО «Объединенная сеть ресторанов» Владимир Дербенев рассказал «Ъ-Урал», что в Екатеринбурге закрылись рестораны «IL Патио» и TGI Fridays в торговом центре «Мытный двор» на ул. 8 Марта, а также будет закрыт ресторан «IL Патио», который находится на ул. Московская.

Полина Хабарова