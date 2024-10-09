Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Екатеринбурга подала иск к сети ресторанов «IL Патио»

Администрация Екатеринбурга подала иск к компании «Объединенная сеть ресторанов», которая владеет ресторанами «IL Патио». Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражных судов. По данным портала 66.ru, сумма исковых требований составляет более 630 тыс. руб.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как рассказали порталу в мэрии, компания три месяца не платила за использование земельного участка на Московской, 27, где работал ресторан. «Ъ-Урал» обратился за комментариями в пресс-службу городской администрации, ответ ожидается.

В июне 2024 года совладелец ООО «Объединенная сеть ресторанов» Владимир Дербенев рассказал «Ъ-Урал», что в Екатеринбурге закрылись рестораны «IL Патио» и TGI Fridays в торговом центре «Мытный двор» на ул. 8 Марта, а также будет закрыт ресторан «IL Патио», который находится на ул. Московская.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...