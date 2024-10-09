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В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют на три дня

В период с 00:00 11 октября до 21:00 13 октября в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением ярмарки выходного дня.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На ярмарке будут продавать валенки, платки, носки, варежки и шапки из шерсти мериноса, уральский мед и сухофрукты, фермерские сыры и молочные продукты, северные ягоды и травы.

Напомним, перекрытие участка улицы Энгельса в Екатеринбурге, от ул. Розы Люксембург до ул. Гоголя, продлили до 31 октября. Это связано с капремонтом ул. Энгельса.

Полина Хабарова

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