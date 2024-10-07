В Екатеринбурге перекрытие участка улицы Энгельса продлили до 31 октября

Участок улицы Энгельса в Екатеринбурге, от ул. Розы Люксембург до ул. Гоголя, будет перекрыт до 31 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с капремонтом ул. Энгельса.

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На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. По данным администрации, маршруты общественного транспорта из-за перекрытия не изменены.

В конце августа срок перекрытия участка продлили до 30 сентября.

Полина Хабарова