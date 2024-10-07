Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге перекрытие участка улицы Энгельса продлили до 31 октября

Участок улицы Энгельса в Екатеринбурге, от ул. Розы Люксембург до ул. Гоголя, будет перекрыт до 31 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с капремонтом ул. Энгельса.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На закрытых участках установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. По данным администрации, маршруты общественного транспорта из-за перекрытия не изменены.

В конце августа срок перекрытия участка продлили до 30 сентября.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...