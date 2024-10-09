Глава Сочи поручил ускорить реконструкцию ветхих участков городских коммуникаций

Днем в среду, 9 октября, глава Сочи Андрей Прошунин встретился с новым руководством «Водоканала». Стороны обсудили планы модернизации городских инженерных сетей, рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В пиковые летние месяцы сочинцы сообщали о нестабильном водоснабжении в микрорайонах, расположенных на возвышенностях. Проблема действительно существует. Специалисты видят пути решения, пусть зачастую технически сложные и капиталоемкие», – отметил господин Прошунин.

Глава курорта поручил ускорить реконструкцию ветхих участков городских коммуникаций. Мэр уточнил, что там, где возможно, необходимо не только проложить новый водовод, но и увеличить диаметр труб.

Также господин Прошунин напомнил, что водоканал сейчас меняет оборудование насосных станций и проектирует дополнительные резервуары на водозаборах, обновляет парк спецтехники. Предприятие 9 октября получило новые насосы, их установят в Адлере.

В конце сентября в сочинском водоканале собрали срочное совещание из-за перебоев с водоснабжением. До этого горожане жаловались на отсутствие воды в соцсетях. В предприятии объясняли, что перебои произошли, в частности, из-за большого наплыва туристов.

Вячеслав Рыжков