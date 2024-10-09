Житель Екатеринбурга отсудил у продавца обуви 33,7 тысячи рублей

В Екатеринбурге местный житель отсудил о продавца кроссовок 33,7 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, стоимость пары обуви составляет 8,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, продавец убедил покупателя, что он покупает качественный товар. Однако после непродолжительной эксплуатации на обуви появились трещины. Покупатель обратился к продавцу с требованием вернуть деньги, но ему отказали.

После этого он направил исковое заявление в суд. Суд взыскал с продавца 33,7 тыс. руб. В эту сумму вошли стоимость некачественного товара, неустойка за нарушения срока удовлетворения законных требований потребителя, убытки, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования покупателя.

Полина Хабарова