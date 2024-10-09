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38 находившихся в Удмуртии мигрантов выдворили из России

38 иностранцев, проживавших в Удмуртии, выдворили за пределы России. 95 мигрантам не разрешили въехать в страну. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2024» на территории региона в два этапа. В рамках мероприятий выявили 276 нарушений миграционного законодательства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По фактам незаконной миграции зарегистрировали 35 материалов, возбудили 10 уголовных дел. Был задержан один иностранец, находившийся в розыске. За нарушения миграционного законодательства наложили административных штрафов на 790 тыс. руб.

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