38 находившихся в Удмуртии мигрантов выдворили из России

38 иностранцев, проживавших в Удмуртии, выдворили за пределы России. 95 мигрантам не разрешили въехать в страну. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2024» на территории региона в два этапа. В рамках мероприятий выявили 276 нарушений миграционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По фактам незаконной миграции зарегистрировали 35 материалов, возбудили 10 уголовных дел. Был задержан один иностранец, находившийся в розыске. За нарушения миграционного законодательства наложили административных штрафов на 790 тыс. руб.