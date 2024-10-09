«Россети Тюмень» направили 520 млн на реконструкцию ЛЭП «Пыть-Ях – Парус» в Югре

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Парус», которая обеспечивает электроэнергией одно из крупнейших в Западной Сибири месторождений нефти – Усть-Балыкское. На реализацию инвестпроекта компания направила более 520 млн рублей.



Энергетики обновили участок двухцепной линии протяженностью 11 километров. Они смонтировали 68 километров нового сталеалюминевого провода массой свыше 40 тонн. Для защиты ЛЭП от опасных погодных явлений специалисты применили 11 км грозотроса и более 650 гасителей вибрации. Чтобы обеспечить сохранение популяции птиц и минимизировать риски отключений из-за их жизнедеятельности, сотрудники компании смонтировали тысячу птицезащитных устройств.

Для реконструкции ЛЭП 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» энергетики обустроили 22 транспортных переезда через трубопроводы и переустроили 13 мест пересечения с действующими линиями электропередачи 6-35 кВ. В зимний период для доступа к объекту были организованы две ледовые переправы и проложено 12 километров автозимника.

Реконструкция ЛЭП повысила надежность электроснабжения инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»