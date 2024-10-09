С 1 января 2025 года в Чувашии заработает служба доставки тел умерших

В Чувашии с начала следующего года начнет работать единая служба по доставке тел умерших, которая будет действовать круглосуточно для жителей республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

С 1 января 2025 года новая служба будет доставлять тела умерших до бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических отделений. По словам Олега Николаева, инициатива направлена на поддержку жителей, потерявших близких, и на предотвращение практики коммерческих структур, наживающихся на горе граждан.

Кроме того, решение о назначении и выплате социального пособия на погребение будет приниматься в течение одного рабочего дня после поступления необходимых данных от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования в Чувашии.

«Прошу синхронизировать действия всех заинтересованных сторон, чтобы люди могли достойно проводить своих родных в последний путь»,— говорится в сообщении главы республики.

Анар Зейналов