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В Уфе заведующая детсадом оштрафована за травмирование ребенка во время прогулки

По инициативе прокуратуры Октябрьского района Уфы заведующая детским садом оштрафована на 10 тыс. руб. за нарушение прав и свобод обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В адрес заведующей также внесено представление, по результатам рассмотрения которого наказана воспитатель учреждения.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, установила, что в августе этого года трехлетний мальчик во время игры на территории детсада упал с горки на правую руку. Воспитатель не сообщила об этом руководству, и ребенку не оказали своевременно медпомощь. Тем же вечером родители пошли с сыном в травмпункт, где был установлен двойной перелом руки.

Майя Иванова

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