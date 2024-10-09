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В Нефтекамске в шахту зернохранилища упал 12-летний подросток

Вчера вечером в Нефтекамске в шахту зернохранилища в здании элеватора упал 12-летний школьник, сообщает пресс-служба управления МЧС по Башкирии. Спасатель с помощью веревки спустился на дно шахты. Пострадавший находился в сознании, но не мог двигаться.

Подростка подняли из шахты с помощью двойной спасательной петли и спустили со здания элеватора на жестких носилках, а затем с многочисленными ушибами и травмами доставили в Нефтекамскую больницу.

Майя Иванова

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