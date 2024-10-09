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Почти 40 млн рублей выплатили татарстанцам за оформление ДТП по европротоколу

На 1 августа текущего года татарстанцам выплатили почти 40 млн руб. за электронное оформление ДТП по европротоколу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан.

С июля 2023 года автовладельцы Татарстана могут дистанционно оформлять убытки по ОСАГО через портал «Госуслуги», если ДТП было зарегистрировано по европротоколу. На 1 августа 2024 г. страховые компании выплатили автомобилистам почти 40 млн руб., используя электронные сервисы подачи заявлений. При этом 9 из 10 заявлений подали через «Госуслуги», остальные — через каналы дистанционного урегулирования страховщиков.

Закон об электронном урегулировании убытков по ОСАГО вступил в силу 15 июля 2023 года. Сейчас этот сервис обязателен для страховщиков при получении заявлений через «Госуслуги» для оформления ДТП по европротоколу. Полный переход на электронное урегулирование убытков планируется с 1 января 2025 года, когда он станет доступен не только на портале «Госуслуги», но и на сайтах или в мобильных приложениях страховых компаний. Тем не менее возможность подавать заявления традиционным способом в офисах страховых компаний останется.

Как отмечают в пресс-службе, с 1 октября 2024 года оформить ДТП удаленно станет еще проще благодаря новому QR-коду на бланке извещения, который ведет на страницу «Госуслуг» с инструкциями по оформлению аварии без участия ГИБДД. Управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин отметил, что этот сервис позволяет не только зарегистрировать ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

Новые «Правила ОСАГО», действующие с 1 октября 2024 года, также включают информацию, необходимую для оформления полиса и при наступлении страхового случая, такую как список обязательных документов и порядок урегулирования ДТП. Страховщики предоставляют экземпляр «Правил ОСАГО» при оформлении полиса.

Анар Зейналов

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