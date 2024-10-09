Сочи стал одним из самых популярных городов для длительных деловых поездок
Сочи наряду с Москвой, Благовещенском, Санкт-Петербургом, Новосибирском и другими городами является одним из самых популярных городов для длительных деловых поездок. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на управляющего директора «Аэроклуба» Юлию Липатову.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В целом российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в длительные командировки. Количество поездок, продолжающихся больше семи дней, за последний год выросло в полтора-два раза. Эксперты полагают, что это может быть связано в том числе с редомициляцией (смена страны регистрации) в РФ российских компаний, чьи головные структуры зарегистрированы за рубежом.
По данным сервиса «Островок Командировки», доля длительных командировок по-прежнему невелика — 6% от общего объема. В третьем квартале 2024 года компании бронировали номера в отелях и апартаментах для своих сотрудников на три ночи в РФ и на четыре — за рубежом. Чаще всего, уточнили представители сервиса, в долгосрочные командировки отправляют вахтовиков. Также часто подобная практика встречается у компаний, которые открывают новые офисы, подразделения, магазины.