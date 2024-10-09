Сочи стал одним из самых популярных городов для длительных деловых поездок

Сочи наряду с Москвой, Благовещенском, Санкт-Петербургом, Новосибирском и другими городами является одним из самых популярных городов для длительных деловых поездок. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на управляющего директора «Аэроклуба» Юлию Липатову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В целом российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в длительные командировки. Количество поездок, продолжающихся больше семи дней, за последний год выросло в полтора-два раза. Эксперты полагают, что это может быть связано в том числе с редомициляцией (смена страны регистрации) в РФ российских компаний, чьи головные структуры зарегистрированы за рубежом.

По данным сервиса «Островок Командировки», доля длительных командировок по-прежнему невелика — 6% от общего объема. В третьем квартале 2024 года компании бронировали номера в отелях и апартаментах для своих сотрудников на три ночи в РФ и на четыре — за рубежом. Чаще всего, уточнили представители сервиса, в долгосрочные командировки отправляют вахтовиков. Также часто подобная практика встречается у компаний, которые открывают новые офисы, подразделения, магазины.

Вячеслав Рыжков