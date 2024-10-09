Более 500 новых светильников появились на улицах Ижевска в июле-сентябре

В 28 микрорайонах Ижевска установили 502 новых светильника в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее число светильников установили в новых микрорайонах города: Люлли — 63 фонаря, Старый Игерман — 54 и Пазелы — 23. Еще 98 светоточек смонтировали около школ № 78 и № 85 и у лицея № 29. Фонари планируется подключить к системе наружного освещения в четвертом квартале.

«До конца года "Горсвет" планирует установить новые светильники на детских площадках по улицам Буммашевская и Красногеройская, в микрорайоне Орловское, на улицах Маркина и Календарная, в других районах города»,— написал господин Чистяков.

Всего за январь-сентябрь 2024 года на территории Ижевска было оборудовано свыше 1 тыс. новых светоточек.