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обновлено 13:17

Более 500 новых светильников появились на улицах Ижевска в июле-сентябре

В 28 микрорайонах Ижевска установили 502 новых светильника в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков во «Вконтакте».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее число светильников установили в новых микрорайонах города: Люлли — 63 фонаря, Старый Игерман — 54 и Пазелы — 23. Еще 98 светоточек смонтировали около школ № 78 и № 85 и у лицея № 29. Фонари планируется подключить к системе наружного освещения в четвертом квартале.

«До конца года "Горсвет" планирует установить новые светильники на детских площадках по улицам Буммашевская и Красногеройская, в микрорайоне Орловское, на улицах Маркина и Календарная, в других районах города»,— написал господин Чистяков.

Всего за январь-сентябрь 2024 года на территории Ижевска было оборудовано свыше 1 тыс. новых светоточек.

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