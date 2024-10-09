В Чувашии подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства

В Чувашии руководитель подрядной организации был оштрафован на 240 тыс. руб. за срыв сроков завершения работ по благоустройству территории в селе Комсомольское, сообщает прокуратура республики.

Проверка прокуратуры установила, что компания ООО «Герса» не выполнила работы по благоустройству центральной части села в срок, установленный контрактом с местной администрацией, который истек 1 августа 2024 года.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя подрядной организации за неисполнение обязательств по контракту. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 240 тыс. руб.

На данный момент работы по контракту уже завершены.

Ранее прокуратура Калининского района Чебоксар проводила проверку по поводу нарушений сроков капитального ремонта административного здания и спортивного зала «Дзюдо» в МБУ «Спортивная школа „Спартак“».

Анар Зейналов