В Чувашии прокуратура начала проверку сроков капитального ремонта спортшколы

Прокуратура Калининского района Чебоксар начала проверку по поводу нарушений сроков капитального ремонта административного здания и спортивного зала «Дзюдо» в МБУ «Спортивная школа "Спартак"». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Работы выполняют компании ООО «Строительная компания "Аркада"» и ООО «Уютстрой». Сроки завершения ремонта истекли 31 августа 2024 года, однако на 16 сентября 2024 выполнено всего 90% работ по административному зданию и 80% — по спортивному залу.

В связи с этим прокуратура направила представления подрядчикам с требованием ускорить выполнение работ. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении.

Анар Зейналов