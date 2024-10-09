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В Татарстане капремонт стационара Высокогорской ЦРБ выполнен на 95%

В железнодорожном поселке Высокая Гора завершается капитальный ремонт стационара местной больницы. Объект готов на 95%, сообщает пресс-служба Главинвестстроя Татарстана.

В Татарстане капремонт стационара Высокогорской ЦРБ выполнен на 95%

В Татарстане капремонт стационара Высокогорской ЦРБ выполнен на 95%

Фото: Пресс-служба Главинвестстроя Татарстана

В Татарстане капремонт стационара Высокогорской ЦРБ выполнен на 95%

Фото: Пресс-служба Главинвестстроя Татарстана

В стационаре ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» практически завершены основные работы. На данный момент полностью смонтированы внутренние инженерные сети и электричество, а фасад здания отремонтирован. Остались финальные отделочные работы.

Трехэтажное здание включает приемно-диагностическое отделение с рентген-кабинетом и УЗИ, а также хирургическое и терапевтическое отделения.

Ранее сообщалось, что в Казани капитальный ремонт стационара городской больницы №16 завершат в начале 2025 года.

Анар Зейналов

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