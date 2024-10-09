В Челнах задержан подозреваемый в серии мошенничеств на сумму свыше 1 млн рублей

Полицейские Набережных Челнов задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в совершении более 20 эпизодов мошенничества. Из-за его действий жители города потеряли свыше 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах задержан подозреваемый в серии мошенничеств на сумму свыше 1 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Челнах задержан подозреваемый в серии мошенничеств на сумму свыше 1 млн руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с марта по июль этого года мужчина предлагал в домовых чатах услуги по установке кондиционеров и ремонту квартир. Он брал с клиентов предоплату или полную сумму, предоставлял расписки и заключал договоры, но после получения денег исчезал. Для отсрочки выполнения работ он придумывал различные оправдания, а затем менял телефоны и удалялся из чатов.

Обманутые жители обратились в полицию, и после оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признал свою вину и заявил, что потратил деньги на погашение долгов и личные нужды, но ущерб потерпевшим так и не возместил. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», он находится под арестом.

Анар Зейналов