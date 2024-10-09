«Россети Тюмень» направили 2,7 млн на повышение надежности электроснабжения Федоровского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «КНС-9», которая питает гигантское Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение в ХМАО-Югре. Стоимость работ составила 2,7 млн рублей.



В преддверии сезона максимальных нагрузок на подстанции состоялся капремонт силового трансформатора мощностью 25 МВА: специалисты подняли автокраном съемный бак трансформатора массой 7 тонн, провели ревизию устройства переключения напряжения под нагрузкой, осуществили дегазацию трансформаторного масла, обновили запорную арматуру и все резиновые уплотнения, а также заменили все вводы. Работы завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Технические мероприятия на подстанции «КНС-9» повысили надежность электроснабжения инфраструктуры одного из крупнейших в стране месторождений углеводородов, разработку которого ведет «Сургутнефтегаз».

АО «Россети Тюмень»