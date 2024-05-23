В казанском зоопарке впервые родился жеребенок зебры

В новом казанском зоопарке «Река Замбези» впервые родился жеребенок зебры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Жеребёнок появился у пары зебр Точки и Ромака. Эти зебры прибыли в зоопарк в декабре 2022 года. В данный момент эти зебры живут отдельно от других. В пресс-службе это объяснили тем, что в течение недели жеребёнок не должен видеть других зебр, чтобы запомнить полоски своей матери.

В течение двух первых месяцев жеребёнок будет питаться молоком своей матери. А затем начнёт есть сено, траву, свёклу, картофель.

"Ъ-Казань"