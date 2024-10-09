Более 170 кг фруктов и овощей изъяли у нелегальных продавцов в Сочи

На этой неделе в Сочи прошел рейд по борьбе с несанкционированной торговлей, в результате которого правоохранительные органы изъяли 176 кг овощей и фруктов. Мероприятие организовали специалисты администрации Центрального района совместно с сотрудниками УВД, сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В рамках рейда, проведенного по улице Донской, выявили случаи незаконной торговли. Специалисты отдела потребительского рынка и услуг администрации составили административные протоколы в отношении нарушителей.

Горожане и туристы, ставшие свидетелями несанкционированной торговли, могут сообщить о таких случаях на горячую линию департамента курортов или обратиться в дежурную часть УВД.

«Ъ-Сочи» писал, что с начала года на курорте составили почти 2,8 тыс. протоколов за незаконную торговлю. Специалисты проводят рейды во всех районах города.

Мария Удовик