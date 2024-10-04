По факту незаконной торговли в Сочи составили 2,8 тысяч протоколов с начала года

С начала 2024 года в Сочи составили почти 2,8 тыс. протоколов за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках очередного мониторинга специалисты проверили улицы Роз, Северная, Московская и Конституции СССР. В ходе проверки составили четыре административных протокола, материалы по которым направлены в административную комиссию Центрального района для дальнейшего рассмотрения.

Проверки на предмет незаконной торговли проводятся регулярно по всем районам курорта. Если вы стали свидетелем фактов торговли в непредусмотренных для этого местах, обращайтесь на «горячую линию» департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи или в дежурную часть УВД курорта.

Мария Удовик