Осенний отдых в Сочи может стать в два раза дешевле в октябре

В октябре 2024 года стоимость отдыха в Сочи может стать меньше в два раза. Об этом сообщает НСН со ссылкой на генерального директора туристической компании «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным эксперта, в октябре на курорт приходится 17% всех бронирований. Сравнение цен показывает, что осенью стоимость проживания может снизиться до 50% по сравнению с летним периодом. Например, номер в отеле, который летом стоит 20–30 тыс. руб., в октябре можно забронировать за 7–10 тыс. руб.

В осенний период гости могут пойти не только на море, но и в аквапарки, парки аттракционов и набережные. С уменьшением потока туристов отдых становится более комфортным и доступным, уточнил господин Арутюнов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте вырос спрос на посуточные квартиры. Количество бронирований увеличилось на 91%. Средняя стоимость ночи в Сочи составляет 5,5 тыс. руб.

Мария Удовик