Спрос на посуточные квартиры в Сочи вырос на 91%

В августе—сентябре 2024 года Сочи продемонстрировал значительный рост интереса к посуточным квартирам — количество бронирований увеличилось на 91%. Средняя стоимость ночи на курорте составила 5,5 тыс. руб. Наиболее популярными среди отдыхающих стали студии, которые составили 55% всех бронирований, а однокомнатные квартиры — 23%, сообщает BFM Кубань со ссылкой на пресс-службу «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, другие курорты черноморского побережья также отметили рост. В Анапе количество бронирований посуточных квартир увеличилось в 2,4 раза за год, тогда как в Геленджике этот показатель вырос на 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Анапе средняя стоимость ночи составила 4 тыс. руб., а в Геленджике — 6,2 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что россияне предпочитают компактные варианты размещения для краткосрочных поездок. В Геленджике и Анапе наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры, которые выбрали 49 и 43% туристов соответственно. В Геленджике востребованность студий составляет 25%, в Анапе — 39%.

Мария Удовик