Главу минздрава Башкирии могут оштрафовать на 10 тысяч рублей

Прокуратура Башкирии вынесла постановление о наложении штрафа на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина за недостижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Он привлечен к административной ответственности за нарушение условий расходования межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ). Сумма штрафа составляет 10 тыс. руб.

Как установила прокуратура, в 2021 году министерство здравоохранения России и правительство республики заключили соглашение о предоставлении субсидий на строительство и ремонт медицинских объектов и закупку оборудования в учреждения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Из-за отсутствия контроля со стороны регионального минздрава за исполнением получателями межбюджетных трансфертов, некоторые мероприятия в декабре 2022 года и в 2023 году не были реализованы в срок. Например, не была построена городская больница №9 в уфимском микрорайоне Затон, не был проведен капитальный ремонт 22 медицинских учреждений и не закуплено более 3 тыс. единиц медицинского оборудования.

«Все отмеченные случаи изменения сроков носят формальный или технический характер и не влияют значимо на результат мероприятий,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе минздрава Башкирии. — Наша система здравоохранения — одна из самых крупных в стране. Масштабная инфраструктура, которая нуждается в постоянном внимании и ресурсах. Стремимся выстроить эту работу — ремонты, закупка оборудования и стройки — с учетом логистических и иных объективных факторов. Больше всего на это влияют особенности проведения тендеров и задержки поставок из-за внешних причин».

По данным министерства, в 2022–2023 годах был проведен капитальный ремонт в 34 объектах здравоохранения стоимостью более 156 млн руб., установлено более 3 тыс. единиц медоборудования.

В минздраве также отметили, что постановление прокуратуры не вступило в законную силу.

Майя Иванова