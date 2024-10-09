Росимущество продает здания ФЖС Башкирии в Уфе за 399 млн рублей

Территориальное управление Росимущества на аукционе 7 ноября планирует продать имущество Фонда жилищного строительства Башкирии — два здания на улице Ленина, 5/3 возле Гостиного двора в Уфе, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Общая начальная стоимость лотов составляет около 399,5 млн руб.

Первым лотом на продажу выставлен объект культурного наследия народов Российской Федерации — Дом торговый. Начальная стоимость четырехэтажного здания 1910-х годов постройки площадью 4 тыс. кв. м составляет 373,5 млн руб., шаг аукциона — 3,7 млн руб.

Второй лот — здание бистро площадью 105 кв. м, начальная цена которого определена в 15,9 млн руб., шаг аукциона — 159,2 тыс. руб.

Заявки принимаются до 1 ноября. Здания находятся в хозяйственном ведении ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». На них наложено обременение в виде ареста и залога, а на Дом торговый — также охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2019 года Фонд жилищного строительства Башкирии выставлял на продажу Дом торговый за 659 млн руб. В феврале 2022 года Росимущество пыталось продать здания за 265 млн руб. и 6,85 млн руб. соответственно.

Майя Иванова